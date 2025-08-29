いま日本中で爆発的な人気を誇る「ちいかわ」から、新シリーズ「Chiikawa Baby (ちいかわベビー)」が誕生しました。これを記念した催事が、2025年9月5日から東京駅一番街をはじめとする全国14か所で開催されます。情報解禁後から公式Xの投稿には多くのコメントが飛び交い、ファンから大反響です。あまりの可愛さに即完売の予感...催事では、謎のあめを食べてベビーになってしまった「ちいかわ」たちのグッズを展開。「キャベツに包