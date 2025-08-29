柏崎市の小学校で、県内で最も早く収穫される極早生品種『葉月みのり』の新米が給食に提供されました。 ■児童 「いただきます。」 柏崎市の新道小学校の給食には、収穫されたばかりの『葉月みのり』の新米が並びました。柏崎・刈羽地区のみで栽培されている『葉月みのり』のおいしさを子どもたちに知ってもらおうと生産者とJAえちご中越が協力し、地元の小・中学校33校に提供しました。 ■児童 「いつもと違う甘い感じ