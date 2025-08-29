２９日の東京株式市場の週間値動きで、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前週末比２３９円９９銭（０・６０％）安の３万９５８４円９５銭だった。日経平均株価（２２５種）の終値は、前週末比８５円１８銭（０・２０％）高の４万２７１８円４７銭だった。今週の株価は、前週末の米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の早期利下げ観測を受けて上昇して始まった。その後は、米半導体大手エヌビディアの好決算や