警察に抗議しパトカーを襲撃する学生ら＝29日、ジャカルタ（AP＝共同）【ジャカルタ共同】首都ジャカルタなどインドネシアの複数都市で29日、警察に対する抗議デモが行われた。28日夜、反政権デモが行われた国会周辺で警察車両がバイクタクシー運転手の男性（21）をひき逃走。男性は死亡し、抗議の矛先は警察に向き激化している。地元メディアが報じたひき逃げの瞬間とされる映像では、速度を上げて走る機動隊装甲車が男性を背