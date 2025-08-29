これからの気象情報です。 30日(土)は激しい雨が降り、大雨になるところがありそうです。 ◆警報・注意報 現在、下越と佐渡にカミナリ注意報が発表されています。 ◆30日(土)の天気 ・上越地方 昼ごろまでは晴れて29日(金)よりも暑くなるでしょう。夕方以降は雲が広がりやすく、雨がぱらつくところもありそうです。 ・中越地方 変わりやすい天気で、晴れているところも急な雨や雷雨の可能性があります。空模様の変化