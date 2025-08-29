ＴＢＳは２９日、アゼルバイジャンで、来年放送予定のドラマ「ＶＩＶＡＮＴ」の続編を撮影するため、ロケに必要な簡易トイレを運んでいたトラックが道路から転落し、現地の男性ドライバー（５２）が死亡したと発表した。同乗の男性（４８）も腕を骨折する大けがを負った。発表によると、事故は２７日朝に発生。地元警察ではドライバーがハンドル操作を誤ったとみているという。