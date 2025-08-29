鹿児島市与次郎の「THE BARREL」が、プライベート型から公共型へリニューアル。3部屋を繋げた広々サウナ室は最大4段の高低差ベンチで13人収容可能。METOS社のikiストーブによる強烈な熱波や、宇宙をイメージしたメディテーションルーム、全天候型外気浴も魅力。平日980円と低価格で高品質な体験が可能。月2回のレディースデーもあり、鹿児島に新たなサウナ文化を築く注目施設