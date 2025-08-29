静岡市葵区の空き家に侵入し、プラモデル等を盗む犯行を繰り返していた疑いで男3人が静岡県警に逮捕されました。 逮捕されたのは、富士市在住で設備工の男（20）、焼津市在住で自称・建築業の男（24）、牧之原市在住で飲食店従業員の男（19）の3人です。 警察によりますと3人は、2025年5月、静岡市葵区の空き家に複数回侵入し、プラモデルや鉄道模型など約220点、合計55万円相当を盗んだ疑いが持たれています。 空き家はプラモ