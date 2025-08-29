人骨のようなものが発見された現場付近＝２８日午後１時１５分ごろ、愛川町三増愛川町三増の資材置き場に置かれていた袋から人骨のようなものが見つかった事件で、神奈川県警厚木署は２９日、鑑定の結果、男女複数人分の人骨と特定したと発表した。年齢２０〜５０歳で死後５０年以上たっているとみられる。骨に目立った外傷は見つからず、死因は不詳。県警は引き続き経緯を調べる。署によると、資材置き場の管理者の男性が１９