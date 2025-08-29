◇プロ野球セ・リーグ DeNA - 中日(29日、横浜スタジアム)DeNAの先発・ジャクソン投手が2回、来日後初となる3ランホームランを放ち、先制に成功しました。ジャクソン投手は初回を三者凡退に抑えます。さらに2回にも死球でランナーを背負うも、無失点としました。好投を援護したいDeNA打線は、対する中日の先発・柳裕也投手の前に好機をつかむも得点が奪えず。両チーム無得点で2回裏を迎えます。するとこの回、1アウトからキャッチ