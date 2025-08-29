◇セ・リーグ阪神ｰ巨人（2025年8月29日甲子園）優勝へのマジックを11とした阪神の前監督、岡田彰布オーナー付顧問（67）がよみうりテレビの巨人戦中継でゲスト解説を務めた。岡田顧問が絶賛したのは4回に1点の先制を許した後の、坂本のリードだった。2死一、二塁で打席はリチャード。第1打席ではチェンジアップで空振り三振に仕留めた後の打席。カウント2―2と阪神バッテリーが追い込んだ時点で、岡田顧問は「ここで真っす