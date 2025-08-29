世界バドミントン選手権。この大会でペア解消を発表している再春館製薬所の志田千陽選手と松山奈未選手のシダマツペア。28日もストレート勝ちを決め、ベスト8に進出しました。28日の3回戦、画面下のシダマツペアは、香港のペアと対戦しました。第1ゲームで持ち味のスピードを生かして5連続得点などもあり第1ゲームを先取します。続く第2ゲームで相手に押され5点差とされますが、そこから怒涛の8連続