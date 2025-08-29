愛知県蒲郡市の市役所庁舎が、建築基準法の規制に違反していたことがわかりました。 【写真を見る】市役所庁舎が建築基準法に違反していた 日照権めぐり建物削る工事実施へ 40年以上気づかず… 愛知・蒲郡市 （蒲郡市・鈴木寿明市長）「長年、建築基準法に抵触した状態にあった。この度は誠に申し訳ありませんでした」 愛知県蒲郡市は29日、1980年竣工の市役所新館について建築基準法に違反していたことを明らかにしました。