◇セ・リーグ巨人―阪神（2025年8月29日甲子園）巨人の岸田行倫捕手（28）が29日の阪神戦（甲子園）で先制適時打。プロ8年目で自身初となるシーズン30打点に到達した。5番に入り、5試合連続今季46度目の先発マスク。0―0のまま迎えた4回だった。相手先発左腕・大竹に3回まで完全投球を許していた巨人打線だったが、この回は1死から泉口、岡本が連打して一、二塁。ここで第2打席に入った岸田は真ん中付近に入った初球の