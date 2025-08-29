ダイヤモンドリーグ・ファイナル陸上のダイヤモンドリーグ・ファイナルは、スイス・チューリヒで28日（日本時間29日）に最終日が行われた。女子やり投げの2024年パリ五輪金メダリスト、北口榛花（JAL）や男子110メートル障害の村竹ラシッド（JAL）が出場した大舞台には、異競技のスーパースターの姿もあった。世界のトップが集うダイヤモンドリーグ・ファイナルの観客席に、超大物がいた。ワールドアスレチックス（世界陸連