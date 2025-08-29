リチウムイオン電池による火災を防ぐキャンペーンが始まります。浅尾環境相：本年9月から12月にリチウムイオン電池による火災防止強化キャンペーンを実施し、周知啓発を強化してまいります。モバイルバッテリーなどに使われる「リチウムイオン電池」をめぐっては、ほかのゴミと混ぜて捨てられることで、発火するケースが相次いでいて2023年度には全国で8500件を超える火災事故が発生しています。このため環境省は9月から12月までの