福岡県大牟田市の三井化学の工場で7月、有毒ガスが漏れ出した問題で、事故時のマニュアルが見直されることが分かりました。 この問題は、7月27日、福岡県大牟田市にある三井化学のウレタン原料を作る工場から有毒ガスが漏れ出したものです。三井化学がガス漏れを確認したのは午後5時半ごろでしたが、消防や警察が状況を把握したのは午後7時ごろで、工場周辺にいた人が体調不良を訴え、40人以上が病院に搬送されました。大牟田市