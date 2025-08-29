女優・高橋かおりが２９日、５０歳の誕生日を迎え、自身のＳＮＳで心境をつづった。高橋は１９８２年公開の映画「誘拐報道」でデビュー。確かな演技力で子役から女優への階段を上った。近年は、インスタグラムで趣味の編み物を披露したり、ほぼノーメークのメガネ姿を公開するなど飾らない日常を公開している。この日は「なにか含んだ様な表情で随分前に完成していたワンピースを着て久しぶりにメガネなしで本日、５０歳