「ＤｅＮＡ−中日」（２９日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡのアンドレ・ジャクソン投手が二回の第１打席で左中間へ来日初アーチとなる先制３ランを放った。２死一、三塁から柳が投じた初球のストレートを完璧に捉えると、打球は弾丸ライナーで左中間席に飛び込んだ。一塁を回ると人さし指を突き立ててガッツポーズ。ベンチの三浦監督も絶叫してハイタッチをかわした。まさかの一撃に本拠地のスタンドは騒然となり、ファン同士