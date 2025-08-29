日本一のパインの村とうたう沖縄・東村から今、あるものが行方不明になる騒動が起きています。それが、村を彩る巨大なパイナップルのオブジェ。橋の欄干の4カ所に設置されていましたが、そのうちの1つがこつぜんと消え去ったのです。オブジェがあった場所には固定していたボルトがむき出しの状態で残っていました。村役場の担当者は「ボルトが残っている状態なので壊れたというのは考えづらい。上に持ち上げて取ったのかなと考えて