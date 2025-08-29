『サウンド・オブ・メタル 〜聞こえるということ〜』でアカデミー主演男優賞にノミネートされたリズ・アーメッドが、2016年に公開された『ローグ・ワン／スター・ウォーズ・ストーリー』の撮影中に原因不明の体調不良で入院したと告白。この経験がもとで、『サウンド・オブ・メタル 』出演を決めたと明かした。【関連】キャスト来日『ローグ・ワン』レッドカーペット・イベント＜フォトギャラリー＞現地時間8月28日に配信され