ことし11月中旬から引き上げられる見通しの最低賃金について、福岡労働局の千葉登志雄局長は29日、中小企業などへの支援の拡充に期待すると話しました。■福岡労働局・千葉登志雄局長「どのような支援施策が今後、拡充されていくのか、こないのか含めて、しっかり見極めることが大事かと思っています。」県内の最低賃金については20日、福岡労働局に現在の時給992円から65円引き上げ、1057円にすることが適当との答申が提出されま