お笑いコンビ・千鳥がMCを務める『チャンスの時間』（ABEMA）の#327が31日に放送。#327では、お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏を対象に、1年ぶりとなるドッキリ企画「イジられる快感を取り戻せ！ダイアン津田30分放置チャレンジ」を実施する。【写真】今やほぼ全員が売れっ子の“津田軍団”大手企業のCMに抜てきされ、名だたる俳優たちと共演を果たすなど、“完全売れっ子”となった津田。そんな津田に対し、ノブは「バラエテ