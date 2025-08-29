（台北中央社）林佳竜（りんかりゅう）外交部長（外相）は29日、日英防衛相が会談後に発表した共同声明で台湾海峡の平和と安定が世界の繁栄にとって極めて重要であることを改めて確認したのを受け、声明の内容を強く歓迎するとの姿勢を示した。また、台湾に対する揺るぎない支持を表明したとして日英に感謝を伝えた。日本の中谷元防衛相と英国のヒーリー国防相は28日、東京で会談した。両氏は中国を念頭に、力または威圧による一方