男性7人組ダンス＆ボーカルグループ「BE:FIRST」メンバーの「RYOKI」こと三山凌輝さん（26）と、俳優の趣里さん（34）が2025年8月29日に、結婚と趣里さんの第一子妊娠を発表した。2人は手書きのサインを添えた連名の報告文をそれぞれのSNSに発表したが、三山さんのファンの間ではそのサインに注目が集まった。メンバーから「（字が）世界一汚いって僕は思っている」2人は発表で、「この度、三山凌輝と趣里は、入籍していたことをお