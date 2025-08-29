ユーロ圏１０年債利回り格差仏７９、伊８６ｂｐと引き続き仏は開いた状況 ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:32時点）（%） ドイツ2.713 フランス3.506（+79） イタリア3.572（+86） スペイン3.319（+61） オランダ2.892（+18） ギリシャ3.404（+69） ポルトガル3.168（+46） ベルギー3.287（+57） オーストリア3.036（+32） アイ