ドル指数は小動き引き続き１０日線下回る水準＝ロンドン為替 ドル指数は小幅の上昇。東京昼前に９８．０３７まで上昇し、その後は上げ幅を縮小している。引き続き１０日線（９８．１５９）を下回っており、緩やかなドル安を示している。 ドルインデックス＝97.91(+0.10+0.10%)