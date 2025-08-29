ロンドン序盤、米ＰＣＥ価格指数の発表を控えて小動き＝ロンドン為替 ロンドン序盤は、小動き。ドル円は147円ちょうどを挟んだ揉み合いが続いている。ユーロドルは1.16台後半でやや買われ、ポンドドルは1.34台後半で小安く推移している。 ユーロ買い材料としては、ＥＣＢの１年および３年ＣＰＩ予想がそれぞれ予想を０．１％ポイント上回ったことや、８月ドイツ失業者数が予想外の減少となったことなどがあ