大分県別府市浜脇では名物の見立て細工の展示が行われています。 身の回りにある日用品などを組み合わせて作る見立て細工。別府市浜脇では明治時代の初めには行われていたとされ、市の無形民俗文化財に指定されています。 見立て細工 毎年この時期に開かれる「べっぷ浜脇薬師祭り」にあわせて展示され、2025年も個性豊かな8つの作品を見ることができます。