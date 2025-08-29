東京都内の店舗に並ぶコメ農林水産省は29日、全国の小売店約6千店で18〜24日に販売されたコメ5キロの平均価格が前週に比べ80円安い3499円だったと発表した。値下がりは2週間ぶりで、7月21〜27日以来1カ月ぶりの低水準。価格の安い備蓄米が全体を押し下げたとみられる。小泉進次郎農相は記者団の取材に応じ、足元の価格動向について「喜べる状況ではない」と述べた。農水省が同時に発表した約1200店舗のスーパーの販売分析に