中華全国工商業連合会は遼寧省瀋陽市で28日、「2025中国民間企業上位500社」を発表した。それによると、トップ3に順に京東（JDドットコム）、阿里巴巴（アリババ）、恒力が並んだ。今回、上位500社入りに必要な売上高は270億2300万元（約5540億円）まで高くなった。500社の売上高総額は43兆500億元、純利益は合計1兆8000億元、研究開発（R＆D）費総額は1兆1300億元、研究開発者は115万1700人、R＆D経費投入強度は2．77％、納税総額