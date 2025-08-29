「外免切り替え」での免許取得を目指し、自動車学校で教習を受ける中国籍の女性（右）＝6月、さいたま市外国で取得した運転免許を日本で有効な免許に切り替える「外免切り替え」制度について、政府は29日、住民票のない観光客を制度の適用外とし、審査を厳格化する運用変更を10月1日に始めると決めた。「知識確認」では出題数を現行の5倍の50問とし、9割以上の正答を要件とする。実際に車に乗って行う「技能確認」の項目も追加。