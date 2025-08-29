◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―巨人（２９日・甲子園球場）巨人の泉口友汰内野手が自己最長となる１０試合連続安打をマークした。「３番・遊撃」で先発出場。０―０の４回１死で迎えた第２打席だった。阪神先発・大竹の高め１３７キロ直球を中前へ運び、チーム初安打で突破口を開いた。続く岡本、岸田の３連打で１点を先制した。遊撃守備でも３回先頭、坂本が放った三遊間への鋭いライナーを横っ跳びで好捕。攻守で躍動して