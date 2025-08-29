パソコン音楽クラブ ドキュメント20min.『patch the world again』が、８月31日午後11時45分からNHK総合で放送される。【写真】パソコン音楽クラブが出演するドキュメント20min.『patch the world again』場面カット1976年、国産初の大型アナログ・モジュラー・シンセサイザーが誕生した。それは、様々な機能をもった「モジュール」を「パッチケーブル」でつなぎ、思い描いた理想の音を一から作り出せる「夢のマシ