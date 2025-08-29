¥Ù¥ë¥»¥ë¥¯ 43´¬Á´À¤³¦Îß·×7000ËüÉô¤ò¸Ø¤ëÂç¿Íµ¤¥Þ¥ó¥¬¡Ø¥Ù¥ë¥»¥ë¥¯¡Ù¡£¤½¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹ºÇ¿·43´¬¤¬¡¢8·î29Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£ËÜ´¬¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊª¸ì¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¡Ø¥Ù¥ë¥»¥ë¥¯¡Ù¤Ï1989Ç¯¤è¤êÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢ÃæÀ¤¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÉ÷¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤È¤·¤¿¥À¡¼¥¯¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡£ÁÔÀä¤ÊÀ¸¤¤Î©¤Á¤òÇØÉé¤¦¼ç¿Í¸ø¡¦¥¬¥Ã¥Ä¤¬¡¢µðÂç¤Ê·õ¡Ö¥É¥é¥´¥ó¤³¤í¤·¡×¤ò¼ê¤ËÉü½²¤ÎÎ¹¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¼«¤é¤Î±¿Ì¿¤Ë¹³¤¦»Ñ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤­¤¿¡£