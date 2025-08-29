第2日、3番でバーディーを狙う石塚祥利。通算13アンダーで首位＝芥屋GCSansan・KBCオーガスタ第2日（29日・福岡県芥屋GC＝7293ヤード、パー72）16位から出た石塚祥利が9バーディー、ボギーなしの63で回り、通算13アンダーの131で単独首位に浮上した。蝉川泰果、河本力ら4人が3打差の2位に並んだ。前日首位の稲森佑貴ら5人が9アンダーの6位。石川遼は6アンダーで22位に後退した。2アンダーまでの64選手が決勝ラウンドに進んだ。