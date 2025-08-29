今年から３日間競技となったゴルフの「緑の甲子園」高校の部団体戦。２日間の予選を終え、男女それぞれ上位８チームが決勝Ｒへ進んだが、予選のスコアを持ち越さないため、男女ともに下克上の様相となった。男子は予選５位の埼玉栄高（埼玉）が、１６アンダーの快進撃をみせて首位でホールアウト。しかし、後続の興国高（大阪）・河口聖哉（２年）が、１８番でバーディーを奪いフレーオフへともつれ込んだ。埼玉栄高・神永直