日本ペンクラブ（桐野夏生会長）は２９日、イスラエル軍によるパレスチナ自治区ガザの病院に対する攻撃を受け、「ガザにおける相次ぐジャーナリスト・医療従事者らの殺害に抗議する」とする緊急声明を発表した。声明では、今月１０日と２５日の攻撃で複数のジャーナリストが殺害されていることに触れ、「報道の自由、表現の自由を抹殺するイスラエルによる軍事攻撃を強く非難する」としている。