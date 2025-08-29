◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―巨人（２９日・甲子園）巨人が４回に５試合ぶりとなる先制点を挙げた。１死から泉口友汰内野手がチーム初ヒットとなる中前打で出塁。岡本和真内野手は左前打で続き一、二塁とすると、５番に入る岸田行倫捕手が中前にはじき返し、二塁から泉口が生還し１点を奪った。先制タイムリーの岸田は「チャンスで打席が回ってきて、何としてでも先制点が欲しかったので、打てて良かったです。伊織が頑張