韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「쌈밥（サムパッ）」の意味は？「쌈밥（サムパッ）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、韓国では定番のご飯料理です。「쌈밥（サムパッ）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「包みご飯」でした！「ᎀ