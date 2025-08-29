川崎重工業は２９日、海上自衛隊の潜水艦に搭載されるエンジンの燃費性能に関する検査で、不正が行われていた可能性があると正式に発表した。不正は、２０２１年までに製造したエンジンの一部型式で行われていた疑いがあるとしている。川崎重工は昨年８月、船舶用エンジンの燃費性能データを改ざんしていた問題を公表し、外部の特別調査委員会を設置。調査を進める中で、今年６月、潜水艦のエンジンについても不正の疑いがある