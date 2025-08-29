日本相撲協会は２９日、東京・両国国技館内の相撲博物館で特別展「第７３代横綱照ノ富士」を開催すると発表した。開催期間は大相撲秋場所（両国国技館）初日の９月１４日〜１２月５日まで。元横綱・照ノ富士は今年１月に現役を引退。現在は伊勢ケ浜親方として伊勢ケ浜部屋の指導にあたっている。特別展では入門から大関昇進、度重なる休場と不屈の努力による復活、横綱に至るまでの歩みを紹介。横綱土俵入りで使用する三つぞ