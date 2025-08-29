導入したパナソニックのヒートポンプ式暖房機の室外機と利用者のクリストフ・ラウフマンさん＝28日、ドイツ南部バイエルン州（共同）【プルゼニ共同】パナソニックは29日、チェコ西部プルゼニで省エネ性能の高いヒートポンプ式暖房機を製造する新工場棟を本格稼働させた。生産能力は将来的に従来の4倍超に増強し、環境意識が高い欧州で販売拡大を狙う。市場の成長を見据えてダイキン工業なども生産拠点を拡充している。ヒート