フィギュアスケーターで女優としても活動する本田紗来（さら、１８）が最新ショットを公開し、注目を集めている。鈴木は２９日までに自身のインスタグラムを更新し、「りぼんまふらー！」と題して投稿。大きなリボン状のマフラーを頭の上に乗せるショットを公開した。この投稿にファンからは「かわいいいいいい」「透明感すごい」「小さいお顔がさらにちっさく見えます」といった声が寄せられている。