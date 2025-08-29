山形県新庄市で、きょう小学生が育てた伝承野菜の販売会が行われました。 【写真を見る】 小学生が自分たちで育てた伝承野菜 "畑なす" を販売汗を流し育てたなすがあっという間に完売（山形・新庄市） 「いらっしゃいませ！」 ナス色のＴシャツを着て声を出す児童たち。売っているのは、けさ収穫した新庄市畑地区の伝承野菜「畑なす」です。 畑なすは、３５０年以上前から地区で受け継がれていて、大きくて丸くみずみずしい