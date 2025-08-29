◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―中日（２９日・横浜）ＤｅＮＡが２回に９番のアンドレ・ジャクソン投手の１号３ランで先制した。２死一、三塁で打席に立ったジャクソンは、中日・柳の初球真っすぐをフルスイング。打球が左中間最深部のスタンドに到達すると、黄色い打撃用手袋をはめた右腕を高々と突き上げてダイヤモンドを１周。「何が起きたのか全く分からない！人生最高のスイングが今日出ました！」と、興奮気味にコメン