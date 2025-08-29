○ザ・パック [東証Ｐ] 既存株主による72万400株の売り出しと、オーバーアロットメントによる上限55万8000株の売り出しを実施する。売出価格は9月8日から10日までの期間に決定される。 ○エリアリンク [東証Ｓ] 林尚道会長による95万株の売り出しと、オーバーアロットメントによる上限14万2000株の売り出しを実施する。売出価格は9月8日から10日までの期間に決定される。 [2025年8月29日] 株