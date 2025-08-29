MLB公式サイトは28日（日本時間29日）、今オフにフリーエージェント（FA）となる選手たちを特集。残りシーズンで評価が分かれる10選手をピックアップした。同記事は、カイル・タッカー外野手（カブス）やコディ・ベリンジャー外野手（ヤンキース）ら強打者を始め、フランバー・バルデス投手（アストロズ）らエース級の先発に、守護神として結果が出ず苦戦している“魔球使い”