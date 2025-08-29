新潟市の中原市長は、政府が設立の準備を進める『防災庁』を、新潟市に設置するよう国に要望しました。 中原市長は29日午前、内閣官房・防災庁設置準備室の河合宏一審議官と面会し、要望書を手渡しました。中原市長は新潟市に設置するメリットとして、災害復興の経験があることや交通インフラの充実、新潟大学など防災や災害医療の研究で実績がある機関の存在を挙げています。 防災庁の設置は石破政権の看板政策のひとつで、