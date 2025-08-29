２９日、中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利８０周年記念活動のプレスセンターが開いた１回目の記者会見。（北京＝新華社記者／金良快）【新華社北京8月29日】中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利80周年記念活動のプレスセンターは29日午後、1回目の記者会見を開いた。中国国民党革命委員会中央委員会の陳星鶯（ちん・せいおう）副主席、中国農工民主党中央委員会の王路（おう・ろ）副主席、中国致公党中央委員